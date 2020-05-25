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"Прошу не делать из можжевельника слона". Кличко заявил, что после реконструкции на Крещатике высадят каштаны

В следующем году после реконструкции Крещатика на главной улице столицы высадят каштаны, а можжевельник пересадят в парки и скверы. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко.

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О высаженном на Крещатике можжевельнике 24 мая сообщил депутат Киевсовета Илья Сагайдак
О высаженном на Крещатике можжевельнике 24 мая сообщил депутат Киевсовета Илья Сагайдак
Фото: Ілля Сагайдак

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня в ходе брифинга заявил, что можжевельник на Крещатике высадили временно. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Кличко отметил, что в следующем году власти планируют реконструкцию Крещатика, потому в данный момент высаживать там каштаны смысла нет.

"В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика. Ее не делали много лет, только обновляли асфальт. Поэтому в этом году высаживать крупномерные деревья не имело смысла. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города. Каштаны пересаживать не рекомендуют. Поэтому перед реконструкцией их пока и не высаживали на главной улице", – подчеркнул мэр.

Он сказал, что на каштаны негативно влияет загрязненность воздуха.

"На Крещатике большой трафик и высокая загазованность воздуха. А смесь, которой посыпают дороги зимой, негативно влияет на деревья. Они слабеют и болеют. Чтобы избежать этого, во время реконструкции расширят бульварную зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов. То есть мы создадим условия, чтобы в каждой лунке росли, а не чахли деревья. Будем искать выносливые сорта. Каштаны будут. Поэтому прошу не делать из можжевельника слона", – добавил Кличко.

О высаженном на Крещатике можжевельнике 24 мая сообщил депутат Киевсовета Илья Сагайдак.

В коммунальном предприятии "Киевзеленстрой" заявили, что "можжевельник значительно улучшает эстетический вид Крещатика". При этом представитель предприятия отметил, что можжевельник на центральной улице столицы посадили временно – до начала реконструкции.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Крещатик, деревья, каштаны
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