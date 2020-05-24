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КИЕВ

На Крещатике вместо каштанов высадили можжевельник

Депутат Киевсовета, член постоянной комиссии по вопросам экологической политики Олеся Пинзеник заявила, что из-за интенсивного движения на Крещатике "каштанам очень плохо", тогда как можжевельник не очень требовательное растение.

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В "Киевзеленстрое" заявили, что можжевельник на Крещатике посадили временно
В "Киевзеленстрое" заявили, что можжевельник на Крещатике посадили временно
Фото: Ілля Сагайдак / Facebook

На Крещатике в Киеве вместо традиционных каштанов высадили можжевельник. Об этом в Facebook написал депутат Киевсовета Илья Сагайдак.

https://www.facebook.com/ilyasagaidak/posts/10223912549471274

В коммунальном предприятии "Киевзеленстрой" изданию APnews заявили, что "можжевельник значительно улучшает эстетический вид Крещатика". При этом представитель предприятия отметил, что можжевельник на центральной улице столицы посадили временно – до начала реконструкции.

Депутат Киевсовета, член постоянной комиссии по вопросам экологической политики Олеся Пинзеник отметила, что каштанам на Крещатике "очень плохо".

"С одной стороны, мы все понимаем, что каштаны является символом Киева и эту традицию следует поддерживать, но есть важный нюанс, который сейчас не учитывают. На Крещатике интенсивное движение и улица из пешеходной превратилась в [автомобильную] магистраль. Каштанам там очень плохо. При интенсивном движении каштаны сохнут, особенно те, что у дороги. Выхлопные газы имеют пагубное влияние на каштановые деревья", – сказала она.

Тогда как можжевельник, отметила депутат, не очень требовательное растение.

В прошлом году в "Киевзеленстрое" заявляли, что в ходе реконструкции, которая начнется в 2020-м, на Крещатике высадят платаны. Директор предприятия Дмитрий Заруба уверял, что Киев "не останется без каштанов". "Да, на столичных аллеях эти деревья заменят более стойкими платанами, катальпами, акациями, кленами и сакурами. В то же время в парках и скверах каштаны не только останутся, но и будут высаживаться новые", – говорил он.

Теги: Киев, Киевсовет, Крещатик, Дмитрий Заруба, Илья Сагайдак, Киевзеленстрой, каштаны
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