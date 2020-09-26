В сети появилось видео с последними секундами полета Ан-26 перед крушением в Чугуеве

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео, на которых запечатлены последние секунды полета военно-транспортного самолета Ан-26 Вооруженных сил Украины, потерпевшего крушение 25 сентября в Чугуеве Харьковской области.

В катастрофе Ан-26 в Чугуеве погибли 20 курсантов и семь офицеров ВСУ Скриншот: Антон Геращенко / Facebook

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве, засняла последние секунды военно-транспортного самолета Ан-26 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом", – написал он.