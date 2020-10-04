Крушение Ан-26 в Чугуеве. Воздушные силы опубликовали "для шумных экспертов" визуализацию посадок

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве. В Воздушных силах опубликовали схему посадок, которой руководствуются "во всем мире".

Командования Воздушных сил Украины разместило 4 октября в Facebook визуализацию схемы посадки самолетов, среди которых был разбившийся 25 сентября в Чугуеве Ан-26 с курсантами.

"Вашему вниманию визуализация схемы воздушного движения на военном аэродроме, которой руководствуются в авиации Воздушных сил и во всем мире. Подчеркиваем, что эта схема не является доказательной базой, но станет полезной для шумных "экспертов", – говорится в сообщении.

Командование ВС Украины призвало беспристрастно и качественно расследовать авиакатастрофу.

На визуализации указан интервал перед посадками самолетов и дальность дистанций перед разворотами.

"При выполнении полетов по кругу двух и более самолетов одновременно руководитель полетов на аэродроме уже со взлета каждого следующего самолета выбирает такой интервал между ними. Он позволяет не мешать экипажам друг друга и безопасно выполнять свои полетные задания на участках после взлета, при полете ко второму развороту и при полете к третьему, а также при возникновении усложненных ситуаций в полете", – отметили в Воздушных силах.

2 октября глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26 после того, как узнали о поломке одного из двигателей. Пилот получил ответ на просьбу о посадке только через минуту, заявлял харьковский губернатор.

3 сентября глава ОГА сообщил, что приоритет посадки в то время получил самолет с сыном командующего Воздушными силами Сергея Дроздова в то время, как поступило сообщение о неисправности борта Ан-26.

В Воздушных силах заявили, что слова Кучера являются оценочным суждением, которое глава ОГА непонятно откуда взял, "ведь он не является специалистом в данном вопросе".

В ответ Кучер сообщил, что посадка Ан-26 с курсантами на борту задержалась из-за того, что в это время на посадку заходил другой борт. Самолет с сыном командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова получил приоритет посадки в то время, как поступило сообщение о неисправности борта Ан-26.

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