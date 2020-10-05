ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Глава Харьковской ОГА сообщил, что его вызвали на допрос по делу о крушении Ан-26Ш в Чугуеве

По словам главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, на допрос в Госбюро расследований его вызывают в качестве свидетеля в расследовании крушения самолета Ан-26Ш в Чугуеве.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кучер является членом комиссии, изучающей обстоятельства авиакатастрофы
Кучер является членом комиссии, изучающей обстоятельства авиакатастрофы
Фото: Олексій Кучер / Facebook

Председателя Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Алексея Кучера вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о крушении самолета Ан-26Ш в Чугуеве Харьковской области. Об этом он сообщил 5 октября в эфире телеканала ZIK.

"Я уже сегодня получил телефонный звонок от следователя ГБР, который вызвал меня на допрос. На допрос в качестве свидетеля я приглашен. Ну, вдумайтесь: как главного свидетеля трагедии, наверное, да? Хотя я ему сообщаю, что я ему могу сообщить исключительно ту информацию, которая у меня есть", – сказал Кучер.

Он отметил, что является членом государственной комиссии, которая занимается изучением обстоятельств трагедии, и не может озвучивать определенные фамилии.

2 октября Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26Ш после того, как узнали о поломке одного из двигателей. Пилот якобы получил ответ на просьбу о посадке только через минуту.

3 сентября глава ОГА сообщил, что приоритет посадки получил самолет с сыном командующего Воздушными силами Сергея Дроздова в то время, как поступило сообщение о неисправности борта Ан-26.

В Воздушных силах заявили, что слова Кучера являются оценочным суждением, которое глава ОГА непонятно откуда взял, "ведь он не является специалистом в данном вопросе".

Крушение Ан-26 в Чугуеве. Кем были все 26 погибших в авиакатастрофе под Харьковом. Подробности

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Теги: самолет, авиакатастрофа, крушение, Чугуев, допрос, Государственное бюро расследований, свидетели, следователь, ГБР, крушение Ан-26 в Чугуеве
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Думаю, что вернут". Фреймут прокомментировала дисквалификацию Винника на "Танцах со звездами"
"Думаю, что вернут". Фреймут прокомментировала дисквалификацию Винника на "Танцах со звездами"
Билык, Астафьева, Горбунов, Филатов и Трегубова снялись в образах героев романа Димитрова "Дилер реальности". Фото
Билык, Астафьева, Горбунов, Филатов и Трегубова снялись в образах героев романа Димитрова "Дилер реальности". Фото
Дапкунайте на роликах восхитила подписчиков стройностью
Дапкунайте на роликах восхитила подписчиков стройностью
"Коронованная Анна". Семенович заболела COVID-19
"Коронованная Анна". Семенович заболела COVID-19
"Я так и не смог переступить барьер". Лидер TIK Бронюк показал маму
"Я так и не смог переступить барьер". Лидер TIK Бронюк показал маму
Loboda укоротила волосы. Фото до и после
Loboda укоротила волосы. Фото до и после
Gucci презентовал мужское платье стоимостью $2,6 тыс., которое поможет бороться с токсичными гендерными стереотипами
Gucci презентовал мужское платье стоимостью $2,6 тыс., которое поможет бороться с токсичными гендерными стереотипами
  "Было неожиданно вылететь именно после этого танца". Цимбалюк покинул шоу "Танцы со звездами"
  "Было неожиданно вылететь именно после этого танца". Цимбалюк покинул шоу "Танцы со звездами"
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
  Кухар запела на проекте "Танцы со звездами". Видео
  Кухар запела на проекте "Танцы со звездами". Видео
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
"Рыжая, как Tarabarova". Поклонники обсуждают новый имидж Alyosha
"Рыжая, как Tarabarova". Поклонники обсуждают новый имидж Alyosha
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
  Одесский международный кинофестиваль назвал победителей
  Одесский международный кинофестиваль назвал победителей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
"Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
"Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
Loboda укоротила волосы. Фото до и после
Loboda укоротила волосы. Фото до и после
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS