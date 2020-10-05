Глава Харьковской ОГА сообщил, что его вызвали на допрос по делу о крушении Ан-26Ш в Чугуеве

По словам главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, на допрос в Госбюро расследований его вызывают в качестве свидетеля в расследовании крушения самолета Ан-26Ш в Чугуеве.

Председателя Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Алексея Кучера вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о крушении самолета Ан-26Ш в Чугуеве Харьковской области. Об этом он сообщил 5 октября в эфире телеканала ZIK.

"Я уже сегодня получил телефонный звонок от следователя ГБР, который вызвал меня на допрос. На допрос в качестве свидетеля я приглашен. Ну, вдумайтесь: как главного свидетеля трагедии, наверное, да? Хотя я ему сообщаю, что я ему могу сообщить исключительно ту информацию, которая у меня есть", – сказал Кучер.

Он отметил, что является членом государственной комиссии, которая занимается изучением обстоятельств трагедии, и не может озвучивать определенные фамилии.

2 октября Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26Ш после того, как узнали о поломке одного из двигателей. Пилот якобы получил ответ на просьбу о посадке только через минуту.

3 сентября глава ОГА сообщил, что приоритет посадки получил самолет с сыном командующего Воздушными силами Сергея Дроздова в то время, как поступило сообщение о неисправности борта Ан-26.

В Воздушных силах заявили, что слова Кучера являются оценочным суждением, которое глава ОГА непонятно откуда взял, "ведь он не является специалистом в данном вопросе".

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