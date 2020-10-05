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В Харькове 6 октября состоится прощание с погибшими при крушении Ан-26Ш

В Харькове простятся с погибшими во время крушения учебного самолета Ан-26Ш недалеко от Чугуева. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

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В результате крушения Ан-26Ш недалеко от военного аэродрома в Чугуеве погибли 26 человек
В результате крушения Ан-26Ш недалеко от военного аэродрома в Чугуеве погибли 26 человек
Фото: EPA

6 октября в Харькове состоится церемония прощания с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба (ХНУВС), которые погибли во время авиакатастрофы учебного самолета Ан-26Ш под Чугуевом. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба университета в Facebook.

Церемония прощания состоится в 10.00 на площади Свободы.

"Не хватает слов, чтобы передать боль, которая черным крылом коснулась нашего университета. Завтра в последний путь мы провожаем своих ребят – курсантов и офицеров, тех, чье сердце прекратилось биться в результате ужасной авиакатастрофы", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/hnups/posts/2670214239955677

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

28 сентября специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-26Ш. 30 сентября черные ящики удалось расшифровать, но их данные не разглашали, поскольку продолжается экспертиза.

Теги: Харьков, смерть, авиакатастрофа, авиация, прощание, крушение Ан-26 в Чугуеве
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