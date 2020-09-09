Экс-жена Павлика обнародовала "пост для дураков"

Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева объяснила, почему ее невозможно обвинить в пиаре на смерти сына.

Созаева: Обвинять меня в пиаре или собирании лайков может только идиот! Фото: Лора Созаева / Facebook

Экс-жена украинского певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева обнародовала в Facebook публикацию, которую озаглавила как "пост для дураков".

"Знала ли я, что, приехав в Тернопольскую филармонию, в меня влюбится парень, я стану его женой, а он народным артистом Украины? Конечно, нет! Прожив 25 лет в браке с ним, много кто знал меня, мои мысли и убеждения? Конечно, нет! Была ли я публичным человеком? Многие видели или читали мои интервью? Конечно, нет! Я никогда не акцентировала на себе внимание, потому что известность никогда не была мне интересна! И вот на мою судьбу выпадает развод, болезнь сына и его уход. А так как я связана с публичным человеком, то и интерес журналистов возрастает. Обвинять меня в пиаре или собирании лайков может только идиот!" – заявила она.

Созаева подчеркнула, что ее страница в Facebook – это одномоментная связь с друзьями со всего мира. Она отметила, что делится информацией по своему желанию, так, как хочет и как видит.

Экс-жена Павлика объяснила, что такой пост написала после того, как увидела комментарий, в котором ее обвиняли в пиаре на смерти сына.

Обвинение в свой адрес, о котором Созаева упомянула в посте, она разместила в комментариях.

"Хватит уже зарабатывать лайки на смерти сына. Это слишком!" – заявила пользовательница Надежда Будкевич-Найчук.





Фото: Лора Созаева / Facebook

Павел Павлик скончался 7 августа. Ему был 21 год.

Два года назад у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии. 20 июня сын Павлика опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья.