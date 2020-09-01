Жена 54-летнего Павлика показала его тещу

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась в сети фотографиями своей матери, сделанными с разницей в 20 лет.

Павлик и Репяхова зарегистрировали брак в мае 2020 года Фото: repyahovakate / Instagram

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова обнародовала в Instagram снимки, на которых запечатлена со своей мамой Ларисой Репяховой.

Супруга артиста отметила, что снимки были сделаны с разницей примерно в 20 лет. Публикацию Репяхова посвятила дню рождения матери, не уточнив при этом ее возраст.

Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения в конце мая, но сообщили об этом спустя две недели. В будущем супруги планируют провести торжественную свадебную церемонию для родных Репяховой.

Репяхова – четвертая жена Павлика. У артиста есть двое детей: сын Александр от первого брака и дочь Кристина от второго. Сын Павел, рожденный в третьем браке, умер на 22-м году жизни 7 августа 2020 года.