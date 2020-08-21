Бульвар Шоубиз
 
21 августа, 2020
 
Новости

Жена Павлика рассказала, как отвечает на "гадости" в свой адрес

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала о негативе в свой адрес.

Репяхова: Каждый расходует то, что у него есть
Репяхова: Каждый расходует то, что у него есть
Фото: repyahovakate / Instagram

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала в Instagram, как отвечает на "гадости" в свой адрес.

"Однажды у меня спросили: они говорят тебе гадости, почему ты отвечаешь добром?! А я ответила: каждый расходует то, что у него есть", – призналась она.

Вероятно, пост намеренно опубликован после конфликта с экс-женой Павлика Ларисой Созаевой, которая призывала Репяхову "не позориться" после смерти сына певца, Павла Павлика, который умер 7 августа.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел (уже покойный) от третьей жены Ларисы.

29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели. Через некоторое время после регистрации брака пара планирует провести торжественную свадебную церемонию для родных Репяховой.

Теги: Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Копка: Лукашенко в очередной раз придется "переобуться в воздухе", превратившись в заядлого поклонника российско-белорусской конфедерации
Копка: Лукашенко в очередной раз придется "переобуться в воздухе", превратившись в заядлого поклонника российско-белорусской конфедерации
Петр КОПКА
  Вашадзе: Трагедия Грузии и Украины в том, что в Кремле есть константа "без них империю не возродить"
  Вашадзе: Трагедия Грузии и Украины в том, что в Кремле есть константа "без них империю не возродить"
Дмитрий ГОРДОН
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Твой день, а значит, мой". Высоцкая поздравила мужа с 83-летием
"Твой день, а значит, мой". Высоцкая поздравила мужа с 83-летием
Брежнева совершила первый авиаперелет за пять месяцев
Брежнева совершила первый авиаперелет за пять месяцев
Жена Павлика рассказала, как отвечает на "гадости" в свой адрес
Жена Павлика рассказала, как отвечает на "гадости" в свой адрес
  Dzidzio ко Дню Независимости представил свою версию украинского гимна. Аудио
  Dzidzio ко Дню Независимости представил свою версию украинского гимна. Аудио
"Победа над собой!". Ани Лорак с дочерью прокатилась на доске для серфинга. Киркоров снял это на видео
"Победа над собой!". Ани Лорак с дочерью прокатилась на доске для серфинга. Киркоров снял это на видео
alyona alyona снялась в купальнике после похудения
alyona alyona снялась в купальнике после похудения
Ефремов в суде выдвинул требование к Тихановской Telegram-канал Life Shot
Ефремов в суде выдвинул требование к Тихановской – Telegram-канал Life Shot
"Я очень тебя люблю". Жена Навального посвятила ему трогательный пост
"Я очень тебя люблю". Жена Навального посвятила ему трогательный пост
Сын Ротару показал улицу в Черновцах, названную в честь его отца
Сын Ротару показал улицу в Черновцах, названную в честь его отца
Беременная Tarabarova рассказала о причинах споров с мужем
Беременная Tarabarova рассказала о причинах споров с мужем
Мужа Легкоступовой отвели от гроба СМИ
Мужа Легкоступовой отвели от гроба – СМИ
Хабенский с женой отдыхает в оккупированном Крыму
Хабенский с женой отдыхает в оккупированном Крыму
  "Несе Галя воду". Финалист шоу "Голос країни 10" Роман выпустил клип на народную песню. Видео
  "Несе Галя воду". Финалист шоу "Голос країни 10" Роман выпустил клип на народную песню. Видео
"Лучше светить интеллектом". Тарзан в полосатых плавках засветил мышцы
"Лучше светить интеллектом". Тарзан в полосатых плавках засветил мышцы
  "На чужом несчастье счастье не построишь!", "Это прекрасно, когда люди счастливы". Подписчики Остапчука прокомментировали его намерение жениться на Горняк
  "На чужом несчастье счастье не построишь!", "Это прекрасно, когда люди счастливы". Подписчики Остапчука прокомментировали его намерение жениться на Горняк
"От него я унаследовала лучшие качества жизни". Волочкова показала отца
"От него я унаследовала лучшие качества жизни". Волочкова показала отца
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS