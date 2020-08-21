Жена Павлика рассказала, как отвечает на "гадости" в свой адрес

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала о негативе в свой адрес.

Репяхова: Каждый расходует то, что у него есть Фото: repyahovakate / Instagram

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала в Instagram, как отвечает на "гадости" в свой адрес.

"Однажды у меня спросили: они говорят тебе гадости, почему ты отвечаешь добром?! А я ответила: каждый расходует то, что у него есть", – призналась она.

Вероятно, пост намеренно опубликован после конфликта с экс-женой Павлика Ларисой Созаевой, которая призывала Репяхову "не позориться" после смерти сына певца, Павла Павлика, который умер 7 августа.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел (уже покойный) от третьей жены Ларисы.

29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели. Через некоторое время после регистрации брака пара планирует провести торжественную свадебную церемонию для родных Репяховой.