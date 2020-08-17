"Паша тебя терпеть не мог!". Экс-жена Павлика обратилась к его новой супруге

Экс-жена украинского певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева заявила, что нынешней супруге ее бывшего мужа Екатерине Репяховой не следует носить траурную одежду.

Экс-жена украинского певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева на своей странице в Facebook обратилась к нынешней супруге исполнителя, его концертному директору Екатерине Репяховой, призвав ее "не позориться".

Созаева разместила ролик из Instagram-Stories Репяховой, в котором девушка говорила о состоянии певца после смерти сына Павла Павлика, матерью которого является Созаева.

"Мы должны еще кому-то доказывать, что нам действительно плохо, что Виктору плохо. То есть он должен вести себя так, чтобы кто-то не подумал: "А вдруг ему не плохо"? Понимаете, в чем абсурд?" – сказала Репяхова, облаченная в черное платье.

Созаева призвала ее снять черную одежду.

"Я тебе разрешаю прямо сейчас официально радоваться и веселиться, ибо к моему горю ты не имеешь никакого отношения. Паша тебя терпеть не мог! Снимай черную одежду и живи так, как ты жила все это время! Не позорься!" – написала она.

Позже экс-жена Павлика удалила пост.

Она заявила в Facebook также, что Павлику необходимо продолжать работать.

"Паша очень любил отца, злился, переживал и прощал. И старший сын, Саша, и Кристинка – они его дети – продолжают любить и поддерживать. Самое важное для Виктора – это самореализация, работа и помощь своим детям! Поэтому работать ему необходимо! Не будем это больше обсуждать! Спасибо, дорогие мои, за понимание!" – написала Созаева.

Два года назад у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии. 20 июня сын Павлика опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья.

27 июля мать Павла Павлика Лариса Созаева написала, что ее сын находится в хосписе. 7 августа она сообщила о его смерти.