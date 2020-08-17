"Мои дочери – мое лучшее творение". Loboda показала своих детей

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, обнародовала новое фото дочерей Евы и Тильды.

Loboda: Есть тонкая нить между мамой и детьми – она не рвется от расстояний и времени... Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото, на котором запечатлена на отдыхе с дочерьми Евой и Тильдой.

"Есть тонкая нить между мамой и детьми – она не рвется от расстояний и времени... И где бы я ни была, что бы я не делала – я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери – мое лучшее творение", – написала она.

Для снимков певица с дочерьми позировала на фоне моря.

Девятилетняя Ева – дочь Loboda от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.