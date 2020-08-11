Loboda позировала с чаем на трапе самолета

Украинская певица Loboda, которая живет и работает в России, на своей странице в Instagram 10 августа опубликовала снимки, на которых запечатлена на трапе самолета с чаем в руках.
По словам певицы, она прибыла в Турцию, чтобы выступить с концертом.
"Пью этот волшебный бодрящий чай за ваше здоровье", – подписала она фото.
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Мы прилетели в #Турцию сегодня #concert пью этот волшебныи * бодрящии * чаи * за Ваше здоровье и до встречи вечером Love.
Loboda (Светлана Лобода) весной 2004 года стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.
Россия и Турция возобновили авиасообщение с 1 августа, сообщается на сайте Ассоциации российских туроператоров.
С 1 июля Турция возобновила авиасообщение с Украиной, заявив о намерении принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирования на коронавирус.