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11 августа, 2020
 
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Loboda позировала с чаем на трапе самолета

Проживающая в России украинская певица Loboda прилетела в Турцию.

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Loboda 10 августа прилетела в Турцию
Loboda 10 августа прилетела в Турцию
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda, которая живет и работает в России, на своей странице в Instagram 10 августа опубликовала снимки, на которых запечатлена на трапе самолета с чаем в руках. 

По словам певицы, она прибыла в Турцию, чтобы выступить с концертом. 

"Пью этот волшебный бодрящий чай за ваше здоровье", – подписала она фото. 

Loboda (Светлана Лобода) весной 2004 года стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру. 

Россия и Турция возобновили авиасообщение с 1 августа, сообщается на сайте Ассоциации российских туроператоров.

С 1 июля Турция возобновила авиасообщение с Украиной, заявив о намерении принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирования на коронавирус. 

Теги: Турция, самолет, Loboda, певица
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