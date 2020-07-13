"Передоз милоты". Loboda показала младшую дочь

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram снимки со своей младшей дочерью Тильдой.
"Держать эту крошечную ручку – мое самое большое счастье", – написала она.
На фото певица запечатлена с ребенком на руках.
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"Материнство вам к лицу", – написала tatiananikln.
"У меня передоз милоты", – отметила loboda_dream.
"Тиля, как всегда, такая милая", – заявила lobodalove_fan.
Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну. У певицы также есть старшая дочь – девятилетняя Ева. Певица родила ее от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году.