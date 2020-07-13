"Передоз милоты". Loboda показала младшую дочь

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, позировала с двухлетней дочерью Тильдой на руках.

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram снимки со своей младшей дочерью Тильдой.

"Держать эту крошечную ручку – мое самое большое счастье", – написала она.

На фото певица запечатлена с ребенком на руках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Держать эту крошечную ручку- мое самое большое счастье * Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 11 Июл 2020 в 6:51 PDT

"Материнство вам к лицу", – написала tatiananikln.

"У меня передоз милоты", – отметила loboda_dream.

"Тиля, как всегда, такая милая", – заявила lobodalove_fan.

Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну. У певицы также есть старшая дочь – девятилетняя Ева. Певица родила ее от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году.