Бульвар Шоубиз
 
16 июля, 2020
 
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"Мама – как девочка, особенно вид сзади". 63-летняя мать певицы Loboda показала свою тренировку на отдыхе

Мать проживающей в России украинской певицы Loboda 63-летняя Наталия Лобода разместила в сети ролик, на котором запечатлена в позе планки.

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Певица Loboda старшая дочь Натальи Лободы
Певица Loboda – старшая дочь Натальи Лободы
Фото: lobodaofficial / Instagram

Мать проживающей в России украинской певицы Loboda Наталья Лобода на своей странице в Instagram разместила ролик, продемонстрировав упражнение "планка". 

"Отдых отдыхом, а спорт никто не отменял!" – подписала она публикацию. 

"Мама – как девочка", – отреагировали на видео ее подписчики. 

"Особенно вид сзади", – подчеркнули фолловеры. 

Наталия Лобода родилась в 1957 году. В браке с Сергеем Лободой она родила двух дочерей – Светлану (1982) и Ксению (1992). Старшая дочь в 2004 году стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В настоящее время она известна как певица Loboda. Артистка живет и работает в России. 

Теги: спорт, Loboda, певица, отдых, фитнес
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