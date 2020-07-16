"Мама – как девочка, особенно вид сзади". 63-летняя мать певицы Loboda показала свою тренировку на отдыхе

Мать проживающей в России украинской певицы Loboda 63-летняя Наталия Лобода разместила в сети ролик, на котором запечатлена в позе планки.

Мать проживающей в России украинской певицы Loboda Наталья Лобода на своей странице в Instagram разместила ролик, продемонстрировав упражнение "планка".

"Отдых отдыхом, а спорт никто не отменял!" – подписала она публикацию.

"Мама – как девочка", – отреагировали на видео ее подписчики.

"Особенно вид сзади", – подчеркнули фолловеры.

Наталия Лобода родилась в 1957 году. В браке с Сергеем Лободой она родила двух дочерей – Светлану (1982) и Ксению (1992). Старшая дочь в 2004 году стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В настоящее время она известна как певица Loboda. Артистка живет и работает в России.