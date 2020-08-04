"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря

Проживающая в России украинская певица Loboda разместила в сети снимок, на котором запечатлена без одежды.

С 2004 года Loboda занимается сольной карьерой Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda, которая живет и работает в России, на своей странице в Instagram обнародовала фотографию, сделанную на фоне морского пейзажа.

Певица позирует обнаженной, сидя в белом кресле спиной к объективу.

"Унесенная ветром", – подписала она публикацию.

"Хочу быть этим стулом", – отреагировали на фото фолловеры.

"Проветривается?" – поинтересовались пользователи сети.

"Бедные мужики. Как им смотреть на такие фото", – оценили снимок певицы подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram унесённая ветром... Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 3 Авг 2020 в 10:34 PDT

Loboda (Светлана Лобода) весной 2004 года стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.