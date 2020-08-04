"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря

Украинская певица Loboda, которая живет и работает в России, на своей странице в Instagram обнародовала фотографию, сделанную на фоне морского пейзажа.
Певица позирует обнаженной, сидя в белом кресле спиной к объективу.
"Унесенная ветром", – подписала она публикацию.
"Хочу быть этим стулом", – отреагировали на фото фолловеры.
"Проветривается?" – поинтересовались пользователи сети.
"Бедные мужики. Как им смотреть на такие фото", – оценили снимок певицы подписчики.
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Loboda (Светлана Лобода) весной 2004 года стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.