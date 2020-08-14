Loboda показала младшую сестру

Украинская певица Loboda, которая живет и работает в России, на своей странице в Instagram 13 августа опубликовала фото, на котором запечатлена со своей младшей сестрой Ксенией Лободой. Публикацию певица посвятила ее дню рождения – 13 августа Ксении Лободе исполнилось 28 лет.
В кадре Loboda позирует в черном топе и мини-шортах, а ее сестра одета в макси-платье с высоким боковым разрезом золотистого цвета.
"С днем рождения, моя сестренка. Будь счастлива! Я всегда рядом", – подписала она снимок.
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С Днём Рождения, моя сестрёнка Будь счастлива! Я всегда рядом @ksushka_loboda_
Ксения Лобода младше сестры на 10 лет. Она замужем за украинским бизнесменом Артемом Аурсалиди – пара зарегистрировала брак летом 2019 года.
Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.