Loboda показала младшую сестру

Ксения Лобода – сестра проживающей в России украинской певицы Loboda младше ее на 10 лет.

Loboda: Я всегда рядом Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda, которая живет и работает в России, на своей странице в Instagram 13 августа опубликовала фото, на котором запечатлена со своей младшей сестрой Ксенией Лободой. Публикацию певица посвятила ее дню рождения – 13 августа Ксении Лободе исполнилось 28 лет.

В кадре Loboda позирует в черном топе и мини-шортах, а ее сестра одета в макси-платье с высоким боковым разрезом золотистого цвета.

"С днем рождения, моя сестренка. Будь счастлива! Я всегда рядом", – подписала она снимок.

Ксения Лобода младше сестры на 10 лет. Она замужем за украинским бизнесменом Артемом Аурсалиди – пара зарегистрировала брак летом 2019 года.

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.