"Так хочу сделать его счастливым". Жена 54-летнего Павлика рассказала, какой подарок планирует вручить супругу на его 60-летие

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала в Instagram о своей мечте.
"Знаете, какая моя мечта? Подарить мужу на 60 лет Range Rover. Я так хочу сделать его счастливым. Я просто очень сильно люблю его. Неидеального, вредного, но такого моего", – поделилась планами и эмоциями Репяхова.
Она также назвала встречу с Павликом своевременной, отметив, что познакомилась с артистом, когда ей был 21 год.
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Одна жизнь на двоих. Все радости на двоих. И горе на двоих. Кто бы, что не говорил. Только мы вдвое * м знаем, о чем молчим и о чем мечтаем. Знаете, какая моя мечта? Подарить мужу на 60 лет Ренж ровер Я так хочу сделать его счастливым. Я просто очень сильно люблю его. Не идеального, вредного, но такого моего А еще * все случается вовремя. Я встретила своего мужа, когда мне было 21. И раньше не надо было, и позже ни в коем случае. Я просто люблю и дышу тобои * , муж
Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения в конце мая, но сообщили об этом спустя две недели. В будущем супруги планируют провести торжественную свадебную церемонию для родных Репяховой.
Репяхова – четвертая жена Павлика. У артиста есть двое детей: сын Александр от первого брака и дочь Кристина от второго. Сын Павел, рожденный в третьем браке, умер на 22-м году жизни 7 августа 2020 года.