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26 августа, 2020
 
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"Так хочу сделать его счастливым". Жена 54-летнего Павлика рассказала, какой подарок планирует вручить супругу на его 60-летие

По словам 26-летней жены 54-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерины Репяховой, Range Rover, который она мечтает подарить супругу через шесть лет, может сделать его счастливым.

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Репяхова: Я просто очень сильно люблю его
Репяхова: Я просто очень сильно люблю его
Фото: repyahovakate / Instagram

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала в Instagram о своей мечте. 

"Знаете, какая моя мечта? Подарить мужу на 60 лет Range Rover. Я так хочу сделать его счастливым. Я просто очень сильно люблю его. Неидеального, вредного, но такого моего", – поделилась планами и эмоциями Репяхова.

Она также назвала встречу с Павликом своевременной, отметив, что познакомилась с артистом, когда ей был 21 год. 

Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения в конце мая, но сообщили об этом спустя две недели. В будущем супруги планируют провести торжественную свадебную церемонию для родных Репяховой. 

Репяхова – четвертая жена Павлика. У артиста есть двое детей: сын Александр от первого брака и дочь Кристина от второго. Сын Павел, рожденный в третьем браке, умер на 22-м году жизни 7 августа 2020 года. 

Теги: Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
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