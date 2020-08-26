"Так хочу сделать его счастливым". Жена 54-летнего Павлика рассказала, какой подарок планирует вручить супругу на его 60-летие

По словам 26-летней жены 54-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерины Репяховой, Range Rover, который она мечтает подарить супругу через шесть лет, может сделать его счастливым.

Репяхова: Я просто очень сильно люблю его Фото: repyahovakate / Instagram

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала в Instagram о своей мечте.

"Знаете, какая моя мечта? Подарить мужу на 60 лет Range Rover. Я так хочу сделать его счастливым. Я просто очень сильно люблю его. Неидеального, вредного, но такого моего", – поделилась планами и эмоциями Репяхова.

Она также назвала встречу с Павликом своевременной, отметив, что познакомилась с артистом, когда ей был 21 год.

Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения в конце мая, но сообщили об этом спустя две недели. В будущем супруги планируют провести торжественную свадебную церемонию для родных Репяховой.

Репяхова – четвертая жена Павлика. У артиста есть двое детей: сын Александр от первого брака и дочь Кристина от второго. Сын Павел, рожденный в третьем браке, умер на 22-м году жизни 7 августа 2020 года.