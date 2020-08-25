Экс-жена Павлика показала, как спасается от депрессии после смерти сына

По словам бывшей супруги украинского певца Виктора Павлика и матери его покойного сына Павла Ларисы Созаевой, в самые сложные жизненные моменты ей помогли друзья.

Экс-жена украинского певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева показала в Facebook, как катается на велосипеде, чтобы справиться со скорбью в связи со смертью сына Павла Павлика.

"Я приехала в город, в котором родилась, навестила родителей, которые умерли; в город, в который мы с сыном хотели приехать, но не сложилось, в город, где еще живут мои друзья детства... И вот моя школьная подруга Олеся усадила меня на велосипед и сказала: "Едь!" После смерти ее папы езда на велосипеде спасла подругу от депрессии! А мы ведь делимся тем, что наполняет и переполняет нас. И я поехала... Несколько часов езды по моему родному красивому городу, о котором я обязательно расскажу", – написала она.

Созаева отметила, что испытала ощущение усталости и восторга одновременно.

Также она отметила, что друзья помогли ей в сложные времена.

"У вас же есть друзья? Их много не бывает. У меня есть. Их имена для вас не имеют значения, но для меня они бесценны. Так хочется сложить их в коробочку, чтобы не украли, не поцарапали их души и сердца, укутать своим теплом... Но это невозможно, они же люди. Люди, которые в самые сложные времена для меня поддержали, приняли, накормили, поплакали или помогли... Дав тем самым ту человеческую опору, в которой я нуждалась", – призналась экс-супруга Павлика.

Родной город Созаевой – Миргород.

Ее сын от Павлика, Павел Павлик скончался 7 августа. Ему был 21 год.

Два года назад у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии. 20 июня сын Павлика опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья.