Экс-жена Павлика Созаева: Когда ребенок болел – плакала. Когда сын был забран – успокоилась

По словам бывшей супруги украинского певца Виктора Павлика и матери его покойного сына Павла Ларисы Созаевой, сейчас она учится жить без "своего родного человека".

Экс-жена украинского певца Виктора Павлика – танцовщица Лариса Созаева 19 августа, спустя две недели после смерти сына Павла Павлика, на своей странице в Facebook призналась, что успокоилась и учится жить без него.

"Когда ребенок болел – плакала, стенала. Когда сын был забран – успокоилась. Знаю, что он в царстве небесном и беспокоиться больше не о чем. Жизнь продолжается, и я учусь жить без моего родного человечка", – написала Созаева.

Обратившись к матерям, которые так же, как и она, потеряли детей, Созаева напомнила, что "близкие даны нам на время".

"Чтобы не навредить себе, не усугубить или не приобрести болезни, горевать чрезмерно опасно", – подытожила она.

Два года назад у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии. 20 июня сын Павлика опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья.

27 июля мать Павла Павлика Лариса Созаева написала, что ее сын находится в хосписе. 7 августа она сообщила о его смерти.