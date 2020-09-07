Экс-жена Павлика рассказала, о чем мечтал покойный сын

Бывшая супруга украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева рассказала, как помогала их покойному сыну Павлу перед поступлением в академию Службы безопасности Украины.

Экс-жена украинского певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева показала в Facebook фото, сделанное во время утренней пробежки.

Она рассказала, что их с Павликом покойный сын Павел Павлик при поступлении в академию Службы безопасности Украины должен был сдавать норматив по бегу, но уговорить его тренироваться одному было невозможно, поэтому приходилось бегать вместе с ним.

"Я вставала в шесть утра, вытаскивала его из постели и бежала рядом, чтобы не уселся где-то там вдалеке на скамейке. А я ненавижу бегать!" – призналась экс-жена Павлика.

Она отметила, что сын после поступления полюбил бег.

"Мечтал, когда выздоровеет, бежать по набережной. А буквально за месяц до своего ухода он спросил:

– Мам, а почему ты не бегаешь?

– Бегу, Пашенька, бегу!" – написала она.

Павел Павлик скончался 7 августа. Ему был 21 год.

Два года назад у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии. 20 июня сын Павлика опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья.