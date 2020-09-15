Бульвар Шоубиз
 
15 сентября, 2020
 
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"Я в пустоте. Мне очень тяжело!". Экс-жена Павлика опубликовала видео покойного сына на 40-й день после его смерти

Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева рассказала, как воспитывала своего сына Павла Павлика, скончавшегося в 21 год.

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Созаева: Как-то Паша сказал: "Мам, ты меня неправильно воспитала...
Созаева: Как-то Паша сказал: "Мам, ты меня неправильно воспитала... 
Фото: Лора Созаева / Facebook

Экс-жена украинского певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева обнародовала в Facebook архивное видео ее покойного сына Павла Павлика. Он запечатлен исполняющим песню "Не жди меня, мама" под собственный аккомпанемент гитары. 

"Я всегда говорила сыну, когда чего-то не знала, а он знал и этим гордился, что я хочу, чтобы ты был лучше меня! В воспитании я действовала от обратного опыта в своей жизни. Мои родители не были со мной близки, мало уделяли мне времени, не помогали в учебе, и уже тогда я дала себе обещание, что я буду делать так, как хотела бы, чтобы поступали со мной", – призналась она.

Созаева рассказала, что много читала сыну и прививала ему любовь к чтению. По словам матери покойного, она не жалеет, что у нее нет достижений в карьере, в связи с тем, что 12 лет она посвятила воспитанию сына.

"Мы стали больше друзьями, чем мамой и сыном. Я этого хотела, но говорила, что иерархия, конечно, не будет нарушена, все же я старше по званию и по возрасту. Мне повезло, что папа Паши мог нас обеспечивать, а я уделять время сыну – занятиям спортом и музыкой. Касались мы и сексуального воспитания, это было неловко, но я понимала, что так мудро и тонко, как я, никто ему не расскажет, как чувствует себя девушка, по какой причине портится настроение раз в месяц, что мы, женщины, любим, и почему мы, в отличие от мужчин, по-разному воспринимаем те или иные вещи. Все, что вы вкладываете в детей, даст плоды – или хорошие, или плохие", – отметила она.

Созаева добавила, что самое важное – доверие.

"Как-то Паша сказал: "Мам, ты меня неправильно воспитала... Я слишком добрый..." – призналась она.

Экс-жена Павлика рассказала, как переживает смерть Павла.

"21 год я обнимала и говорила люблю своему сыну. Теперь я в пустоте. Мне очень тяжело! Я так благодарна всем, кто мне пишет и поддерживает, сочувствует и обнимает на расстоянии. Благодарна за то, что делитесь своими историями и переживаниями... Вашу любовь чувствую, где бы вы ни были. 40 дней.... уже сама..." – завершила она.

https://www.facebook.com/100004387759464/videos/1664652970357612/

Павел Павлик скончался 7 августа. Ему был 21 год.

Два года назад у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии. 20 июня сын Павлика опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья.

Теги: смерть, здоровье, видео, архив, онкология, Виктор Павлик, диагноз, Павел Павлик, Лариса Созаева
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