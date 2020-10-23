Уруский заявил об установлении причин крушения Ан-26Ш

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по расследованию причин крушения Ан-26Ш в Чугуеве Харьковской области Олег Уруский заявил, что трагедия произошла из-за системных ошибок в организации полетов, ошибки пилотов и технической неисправности самолета.

Уруский подчеркнул, что техническая неисправность привела к внештатной ситуации на борту Ан-26Ш Фото: ЕРА

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы учебного самолета Ан-26Ш недалеко от военного аэродрома в Чугуеве Харьковской области установила причины трагедии. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава комиссии вице-премьер Олег Уруский.

По его словам, 22 октября правительственная комиссия одобрила предварительный отчет о результатах расследования. Этот документ обнародуют на заседании Кабмина 28 октября.

"Комиссия выявила системные нарушения в организации полетов. Имеется в виду от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия", – сказал Уруский, назвав это основными причинами катастрофы.

Помимо этого, были установлены и косвенные причины аварии. Среди них – ошибки пилотов и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры").

Уруский подчеркнул, что данная неисправность привела к внештатной ситуации на борту, однако не должна была привести к крушению самолета. По его словам, человеческий фактор сыграл не последнюю роль в произошедшей катастрофе.

"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого – последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", – утверждает вице-премьер.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

7 октября Уруский сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26Ш позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. "Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", – отметил Уруский.

20 октября в Гештабе ВСУ заявили, что родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.