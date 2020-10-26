Крушение Ан-26 в Чугуеве. Родственники погибших подадут в суд, если вину за катастрофу переложат на экипаж

Вице-премьер Олег Уруский заявил, что крушение учебного самолета Ан-26 в Харьковской области произошло из-за ошибок в организации полетов, ошибки пилотов и технической неисправности самолета. Родные погибших не согласны с такой трактовкой катастрофы.

Учебный самолет Ан-26 разбился в двух километрах от военного аэродрома Чугуева Фото: EPA

Мать капитана потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26 Богдана Кишени Ирина Кишеня сообщила, что родные погибших в результате авиакатастрофы были готовы к тому, что вину за трагедию захотят переложить на экипаж. Об этом она сказала ТСН.

"Честно говоря, очень легко все списать на погибших ребят и очень трудно, чтобы наверху кто-то ответил за это. Мы будем обращаться в Министерство обороны и в письменном виде, и звонить на горячую линию, и подавать в суд", – сказала Кишеня.

По информации ТСН, если 28 октября на заседании правительства озвучат причины авиакатастрофы, анонсированные вице-премьером Украины Олегом Уруским, родственники погибших обратятся в суд.

Уруский 22 октября в интервью "РБК-Украина" заявил, что авиакатастрофа произошла из-за системных ошибок в организации полетов, ошибки пилотов и технической неисправности самолета.

Учебный самолет Ан-26 упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

7 октября Уруский сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26 позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. "Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", – отметил Уруский.

20 октября в Генштабе ВСУ заявили, что родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы пообещала обнародовать причины трагедии на заседании Кабмина 28 октября.