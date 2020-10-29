КСУ заблокировал назначение победителей местных выборов – НАПК

Конституционный Суд Украины лишил Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах; без этой проверки не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, подчеркнули в НАПК.

Конституционный Суд Украины своим решением от 27 октября фактически заблокировал назначение победителей местных выборов на выборные должности. Об этом говорится в заявлении Национального агентства по вопросам противодействия коррупции, обнародованном 29 октября.

В Нацагентстве пояснили, что КСУ лишил их доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органах власти.

"Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен. КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов, поскольку назначение кандидатов, избранных на должности, в частности глав областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок", – подчеркнули в НАПК.

Глава агентства Александр Новиков считает, что таким образом КСУ парализовал работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата.

В августе этого года в КСУ направили представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу.

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила, что КСУ принял решение с "вопиющими процессуальными нарушениями". Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский выразил мнение, что такое решение может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

28 октября решение КСУ было официально опубликовано. В нем, в частности, говорилось, что, по мнению судей Конституционного Суда, установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений. Ряд положений антикоррупционного законодательства, в том числе ст. 366-1 Уголовного кодекса, признаны неконституционными и утратили силу с 27 октября.

НАПК в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.