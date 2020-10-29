Сытник связал решение Конституционного Суда по отмене ряда антикоррупционных норм с эффективной работой ВАКС

Реальные приговоры, вынесенные Высшим антикоррупционным судом чиновникам-коррупционерам, испугали украинские элиты, в том числе в судах. Такое мнение высказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, комментируя решение Конституционного Суда Украины о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Сытник: Приговоров становится все больше, это уже тенденция Фото: hromadske / YouTube

Решение Конституционного Суда об отмене ряда антикоррупционных норм говорит о том, что нынешняя элита Украины напугана работой Высшего антикоррупционного суда, который начал сажать коррупционеров в тюрьму. Такое мнение в эфире программы "Мокрик По-Живому" на телеканале hromadske высказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Суд не просто начал работать 5 сентября 2019 года. За последние три месяца антикоррупционный суд вынес более 10 приговоров с реальным лишением свободы. Пока эти дела не слишком громкие, но эти дела напугали тех субъектов, которые сейчас находятся в суде. Например, господин [экс-нардеп Николай] Мартыненко. Видно, что люди просто переживают, боятся, потому что этот суд пока невозможно купить – надеюсь, так будет всегда", – сказал Сытник.

По его мнению, это уже похоже на то следствие антикоррупционной реформы, которого все ждали: "справедливые приговоры за коррупционные действия".

"Поэтому я думаю, что это связано с тем, что мы приблизились к точке невозврата в антикоррупционной реформе. Приговоров становится все больше, это уже тенденция. И эта тенденция испугала элиту, которая в том числе находится в судах", – подчеркнул глава НАБУ.

Он также высказал мнение, что еще одной причиной атаки на антикоррупционные органы являются попытки пророссийских сил испортить отношения Украины с западным партнерами.

"Вы же видели, кто подавал это представление? Если вы не знаете, то большинство депутатов, подписавших его, – от "Оппозиционной платформы – За жизнь", – добавил Сытник.

В августе этого года в КСУ направили представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу.

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила, что КСУ принял решение с "вопиющими процессуальными нарушениями". Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский выразил мнение, что такое решение может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

28 октября решение КСУ было официально опубликовано. В нем, в частности, говорилось, что по мнению судей Конституционного Суда, установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений. Ряд положений антикоррупционного законодательства, в том числе ст. 366-1 Уголовного кодекса, признаны неконституционными и утратили силу с 27 октября.

НАПК в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.