НАБУ о решении Конституционного Суда: Нанесен сокрушительный удар по эффективному инструменту очистки власти от коррупции

По состоянию на 27 октября 2020 года в работе Национального антикоррупционного бюро Украины находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы расследовали около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. Теперь все они будут закрыты, сообщили в НАБУ.

НАБУ: Решение Конституционного Суда не выдерживает никакой критики ни с этической, ни с правовой точки зрения Фото: НАБУ / Facebook

Решение Конституционного Суда Украины, которым отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является политическим. Таким образом КСУ не только легитимизирует намерения политиков и чиновников скрыть от общества незаконно приобретенное имущество, но и защищает интересы отдельных судей КСУ, чье недостоверное декларирование расследуется в рамках уголовных производств. Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Внедрение электронного декларирования является одним из ключевых достижений государства после Революции достоинства. Это краеугольный камень антикоррупционной реформы, начатой в 2014 году. Его цель – сделать власть прозрачной и подотчетной обществу. Ведь декларантами являются лица, содержащиеся за счет налогоплательщиков, в том числе это касается и судей. Однако судьи КСУ решили, что все служители Фемиды должны оставаться вне этого процесса, а мониторинг их образа жизни является якобы формой давления, так же, как и составление протоколов в случае выявления расхождений между декларируемыми и фактическими доходами", – отметили в НАБУ.

Там подчеркнули, что благодаря решению КСУ в Украине никто не будет контролировать и не будет иметь права спрашивать об имуществе судей и источниках их происхождения, привлекать их к ответственности при наличии разногласий.

"Такое решение не выдерживает никакой критики ни с этической, ни с правовой точки зрения. Ведь окончательное решение в случае выявленных нарушений судьями законодательства в сфере предотвращения коррупции является исключительной прерогативой судов, а не Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции или НАБУ. Поэтому выводы КСУ о якобы нарушении независимости судей при нынешнем законодательстве о предотвращении коррупции являются безосновательными", – говорится в заявлении.

В ведомстве сообщили, что по состоянию на 27 октября 2020 года в работе НАБУ находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы расследовали около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронной деклараций. По семи фактам (в этом числе три нардепа) уже сообщили о подозрении, 34 дела направили в суд. В отношении 13 лиц уже есть решение суда.

Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты. Следовательно, должностные лица, уличенные в злоупотреблениях, уйдут от ответственности.

"Вводя е-декларирование, Украина унаследовала лучшие практики развитых западных стран, в которых декларирование является элементом политической культуры и проявлением уважения к гражданам. Действенность этого инструмента определяется степенью ответственности за его нарушение, которое КСУ своим решением фактически свел на нет. Тем самым нанесен сокрушительный удар по эффективному инструменту очистки власти от коррупции", – резюмировали в НАБУ.

В августе этого года в КСУ направили представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу.

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила, что КСУ принял решение с "вопиющими процессуальными нарушениями". Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский выразил мнение, что такое решение может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

28 октября решение КСУ было официально опубликовано. В нем, в частности, говорилось, что по мнению судей Конституционного Суда, установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений. Ряд положений антикоррупционного законодательства, в том числе ст. 366-1 Уголовного кодекса, признаны неконституционными и утратили силу с 27 октября.

НАПК в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.