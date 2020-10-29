В ЕС считают решение КСУ основанием для временного приостановления безвиза – посол

В Европейском союзе обеспокоены решениями Окружного административного суда Киева и Конституционного Суда Украины, связанных с деятельностью Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Национального антикоррупционного бюро, говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу 11 июня 2017 года Фото: depositphotos.com

В Европейском союзе считают основанием для приостановления безвизового режима с Украиной решение Конституционного Суда Украины об отмене ключевых полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной, пишет "Европейская правда".

"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного Суда Украины №13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", – написал посол.

Он подчеркнул, что одним из оснований для запуска процедуры приостановки безвизового режима является отход третьего государства от критериев, выполнение которых дало возможность запустить его.

По данным Точицкого, в Европейской службе внешней деятельности и Еврокомиссии обеспокоены также и решением Окружного административного суда Киева, касающемся работы Национального антикоррупционного бюро. Вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ в Украине, а независимые антикоррупционные органы – квинтэссенцией успешной, правовой, демократической, инвестиционно привлекательной Украины, подчеркнули в Еврокомиссии.

Независимость, институциональная способность и устойчивость инфраструктуры, прежде всего антикоррупционной, являются критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с Европейским союзом, сказано в письме. Среди них:

сохранение безвизового режима с ЕС;

сотрудничество с Международным валютным фондом, что является предпосылкой получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере €1,2 млрд;

интеграция в энергетический рынок ЕС ("Европейская правда" пишет, что речь идет о независимости Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг)

распространение в Украине режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций, заключение соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг (независимость Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации);

интеграция в единый цифровой рынок (независимость Национального офиса интеллектуальной собственности).

Как сказано в письме, европейские партнеры предложили Украине "в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию".

Нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева рассказала УНН, что тоже ознакомилась с текстом этого письма.

"Вопрос заключается действительно в серьезности намерений со стороны ЕС, если ситуация с КСУ не будет решена немедленно. В частности, речь идет о беспокойстве и озабоченности очень конкретной относительно недавнего решения КСУ, что может противоречить стратегическому курсу нашего государства к полному членству ЕС", – подчеркнула она.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсудят "удары" по системе борьбы с коррупцией. В Офисе президента не сообщали, о чем именно будут говорить. Однако в последние дни Окружной административный суд Киева и Конституционный Суд Украины вынесли два решения, которые связаны с деятельностью антикоррупционных органов.

26 октября ОАСК в рамках рассмотрения иска бывшего главы второго подразделения НАБУ Александра Кареева к НАБУ о незаконности его увольнения (приказ был подписан главой НАБУ в день обнародования решения Конституционного Суда о неконституционности назначения директора бюро Артема Сытника на эту должность) пришел к выводу, что решение Конституционного Суда о неконституционности назначения Сытника на должность главы НАБУ не выполняется больше месяца, в результате чего "искусственно продолжается действие указа" о его назначении. ОАСК предусмотрел передачу полномочий Сытника одному из его заместителей и дал ряд указаний Кабинету Министров, Минюсту, СНБО и Госбюро расследований.

В НАБУ заявили, что обжалуют решение ОАСК. В бюро назвали его "ангажированным и абсурдным". Целью такого решения в НАБУ считают блокирование своей работы как "учреждения, которое уличило судей ОАСК в масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти".

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.