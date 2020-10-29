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Дмитрий Литвин
Дмитрий Литвин

Журналист.


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На протест под Конституционным Судом должны прийти все. Потому что набор свиней в КСУ реально бьет по государству. Это нельзя стерпеть

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Честно, не понял, почему протест под Конституционным Судом назначен на пятницу, можно было и вчера, и сегодня. Но это тот случай, когда все туда должны прийти. Потому что набор свиней в Конституционном Суде реально бьет по государству. Это нельзя стерпеть.

Конституционный суд в нашей системе устроен так, что даже уволить судью по указанным в Конституции причинам могут только сами судьи, и то если наберется две трети голосов от конституционного состава суда. А не наберется – так они могут писать что угодно в своих решениях. Так не должно быть. Такой суд – хуже "ДНР".

В лучшем случае Конституционный Суд должен быть ликвидирован после всего, что они понаписывали. В худшем случае нужно переписать Конституцию так, чтобы судьи не могли больше никогда проводить закрытые заседания без трансляции, нарушать какие-либо процедуры и допускаться к работе с конфликтом интересов. Нарушили процедуру хоть как-то – не может быть решения или оно аннулируется. Есть конфликт интересов – решение аннулируется автоматически.

Оставлять это просто так – нельзя.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Конституционный Суд, судьи, КСУ, Дмитрий Литвин
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