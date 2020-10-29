Решение КСУ создает проблему для борьбы с коррупцией и развития Украины как европейского государства

Пресловутое решение Конституционного Суда Украины создает проблему для:

борьбы с коррупцией;

отношений с партнерами Украины, которые помогали осуществлять антикоррупционную реформу;

развития Украины как европейского государства.

Президент, правительство, в частности, МИД, решительно настроены приложить усилия для устранения проблемы, созданной решением КСУ.

Задача МИД – совместно с нашими с партнерами найти оптимальные пути решения созданной проблемы и обеспечить, чтобы антикоррупционная инфраструктура в Украине действовала должным образом. Не потому, что кто-то об этом просит извне, а потому, что борьба с коррупцией отвечает интересам украинского народа и нужна для дальнейшего движения Украины по пути европейской интеграции.

В стране, которая уважает верховенство права, нужно уважать решения любых судов. Но и суды должны уважать национальные интересы Украины.

Я сам сейчас как раз прохожу полную проверку декларации НАПК. Приятного мало – прятать мне нечего, но нужно много времени на поиск дополнительных документов, уточнения и разъяснения. Впрочем, мой личный дискомфорт не означает, что полноценное функционирование системы декларирования является неважным, и я поддерживаю НАПК в недопустимой ситуации.

Источник: Dmytro Kuleba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора