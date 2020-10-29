Зеленский требует от судей КСУ объяснить свои последние решения – Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что от четкого ответа судей Конституционного Суда по поводу решений о декларировании зависит дальнейшее развитие событий – продолжится ли эскалация или кризис будет разрешен быстро, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк: У Зеленского (на фото) есть целый ряд инструментов, которые позволят конфликтную ситуацию вернуть в нормальное русло Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от судей Конституционного Суда Украины объяснений о причинах принятия решений по электронному декларированию. Об этом в комментарии НВ сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Еще вчера Владимир Александрович буквально требовал от представителей суда внятно объяснить, чем они руководствовались при принятии таких спорных решений. Почему эти решения, особенно в части обязательного декларирования доходов высокопоставленными чиновниками, наносят существенные удары по всей нашей антикоррупционной архитектуре страны и ставят нас в двусмысленное положение на международной арене. От четкого ответа судей КС зависит дальнейшее развитие событий, продолжится эскалация или кризис будет разрешен быстро и эффективно", – отметил он.

Подоляк также заявил, что последние решения Конституционного Суда неприемлемы.

"Скорее следует говорить о том, что Конституционный Суд решил самостоятельно проверить новый общественный договор в стране, который предусматривает нулевую терпимость к любым непрозрачным форматам в государственном управлении. И вернуть нас к старым временам, когда топ-коррупция доминировала в государстве", – отметил он.

Советник главы ОПУ добавил, что у Зеленского есть целый ряд инструментов, которые позволят конфликтную ситуацию вернуть в нормальное русло.

"Среди них – специальное заседание СНБО, которое вполне может дать надлежащую политико-правовую оценку позиции КС. С выработкой дальнейших рекомендаций всем органам исполнительной власти. Более жесткий инструмент – специальное заседание Верховной Рады, на котором нужно будет заслушать судей КС, чтобы понять их мотивацию", – отметил Подоляк.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.