"Отправим судей-предателей в Ростов". Перед зданием КСУ пройдет акция протеста

30 октября в Киеве перед зданием Конституционного Суда, который 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов Украины, состоится митинг, организованный Transparency International Ukraine, Автомайданом и другими общественными организациями.

30 октября с 9.00 до 10.30 перед зданием Конституционного Суда Украины в Киеве состоится акция протеста в защиту проевропейского вектора развития. Об этом 29 октября сообщили организаторы мероприятия в Facebook.

Организаторы заявили, что придут к КСУ, чтобы "проводить судей-предателей туда, где им и место, – в Ростов".

"Конституционный Суд продолжает уничтожать антикоррупционные институты. Решение об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников – одно из таких. Своими решениями судьи КСУ дают индульгенцию сотням чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины", – сказано в сообщении.

Организаторами акции заявлены: Transparency International Ukraine, Центр противодействия коррупции, Автомайдан, Фонд Dejure, "Движение сопротивления капитуляции".

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсудят "удары" по системе борьбы с коррупцией. В Офисе президента не сообщали, о чем именно будут говорить. Однако в последние дни Окружной административный суд Киева и Конституционный Суд Украины вынесли два решения, которые связаны с деятельностью антикоррупционных органов.

В Европейском союзе считают основанием для приостановления безвизового режима с Украиной решение КСУ об отмене ключевых полномочий НАПК, об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной.