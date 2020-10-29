Рябошапка: Юридических механизмов реагирования на решения КСУ не существует. Надеюсь, будут жесткие политико-правовые

Действия судей Конституционного Суда Украины, связанные с решениями о декларировании, содержат очевидные признаки преступления, заявил бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Юридических механизмов реагирования на решения Конституционного Суда Украины, связанные с декларированием, не существует. Об этом на своей странице в Facebook заявил бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Надеюсь, последствиями такого решения будут жесткие политико-правовые решения, ведь чисто юридических механизмов реагирования на угрозу разрушительным решениям Конституционного Суда не существует. Решение КСУ противоречит Конституции Украины, в частности, принципу верховенства права, которое принято в условиях реального конфликта интересов, направленного на избежание ответственности судьями КСУ, является необоснованным, а следовательно, явно неправосудным", -- отметил Рябошапка.

По его словам, действия судей КСУ содержат очевидные признаки преступления.

"В свою очередь, невыполнение очевидно неправосудного решения может приравниваться к обязанности не выполнять явно преступный приказ. В связи с этим СНБО может рекомендовать не выполнять это решение, как такое, которое является ничтожным, то есть не влечет за собой никаких правовых последствий", – подчеркнул Рябошапка.

По его мнению, Верховная Рада на основании позиции СНБО могла бы признать решение КСУ "ничтожным", а также прекратить полномочия всего состава этого суда.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.