Магера: Общий вывод КСУ я поддерживаю, а мотивы – нет. Электронное декларирование признано неконституционным по надуманным причинам

Все победившие на местных выборах приобретут полномочия, независимо от того, будет ли действовать норма об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях, которую Конституционный Суд Украины признал противоречащей Основному закону страны. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил экс-заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

"Я не согласен с тезисом, что сейчас появились препятствия для приобретения полномочий избранными должностными лицами в результате местных выборов. Все, кто победил на выборах, независимо от того, будет норма об электронном декларировании их доходов или нет, приобретут полномочия и станут полноценными депутатами или главами. Тут проблемы нет", – отметил Магера.

Он подчеркнул, что в целом с решением КСУ согласен, однако не поддерживает мотивы судей.

"Общий вывод КСУ я поддерживаю, а мотивы – нет. Я считаю, КСУ по надуманным причинам признал положения по электронному декларированию незаконными. Я лично считаю, что электронное декларирование содержит признаки неконституционности, но не по тем мотивам, которые описал КСУ. Якобы это как-то нарушает независимость судебной ветви власти, судей общих судов и Конституционного Суда. Я с этим не согласен. КСУ должен был посмотреть на этот вопрос с точки зрения принципа равенства конституционных прав, обязанностей и свобод всех граждан Украины. А именно ст. 21, 24, 32, 61, 62, 64 и особенно ч. 2 ст. 67 Конституции Украины. В ней указано, что все граждане ежегодно подают в налоговые инспекции по месту проживания декларации об имущественном состоянии и доходах за прошлый год в порядке, установленном законом", – пояснил свою точку зрения собеседник.

Он заявил, что в положении об электронном декларировании доходов чиновников есть сразу пять нарушений ст. 67.

"Указано – декларирование должно быть общим, все без исключения должны подавать декларации, а не избранные категории людей. Второй момент – декларации должны подаваться не на сайт НАПК, а в налоговую по месту жительства. Третий – декларации должны быть ежегодными. Четвертый – декларация касается только доходов и имущественного положения, а не финансовых обязательств и расходов. И пятый – декларирование может быть только личным. Никто не должен декларировать за супругу, родителей, детей. Каждый сам за себя. Иначе выходит, что человек за кого-то что-то декларирует, а потом за достоверность этой информации несет ответственность. Это неправильно. Вот пять причин, по которым положения закона об электронном декларировании не соответствуют Конституции", – сказал Магера.

Он подчеркнул, что бороться с коррупцией следует законными средствами.

"Электронное декларирование внедряли на хайпе: "кто против – тот коррупционер". А такие меры нужно внедрять исключительно в соответствии с положениями закона. Если действующие положения Конституция не нравятся, их надо менять законным образом, а не игнорировать. Я считаю, что бороться с коррупцией надо правовым путем. Если начнем бороться в неправовом поле, тогда между коррупционером и борцом с коррупцией разницы не будет. Они на одной чаше весов будут, а именно – за пределами закона", – резюмировал Магера.

В августе этого года в КСУ направили представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу.

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила, что КСУ принял решение с "вопиющими процессуальными нарушениями". Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский выразил мнение, что такое решение может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

28 октября решение КСУ было официально опубликовано. В нем, в частности, говорилось, что, по мнению судей Конституционного Суда, установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений. Ряд положений антикоррупционного законодательства, в том числе ст. 366-1 Уголовного кодекса, признаны неконституционными и утратили силу с 27 октября.

НАПК в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.