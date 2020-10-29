Зеленский призвал неотложно зарегистрировать в Раде законопроект о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об угрозах для Украины и ее национальной безопасности после решения Конституционного Суда отменить часть положений антикоррупционных законов. Он анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности судопроизводства в КСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны предложил неотложно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский предупредил об угрозах для Украины и ее национальной безопасности после решения Конституционного Суда отменить часть положений антикоррупционных законов.

"У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное – мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный Суд сделает завтра или послезавтра", – подчеркнул Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, в свою очередь, высказал мнение, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

"В частности, КС выступает "ледоколом" достижений нашего государства на пути к европейской и евроатлантической интеграции, разрушая антикоррупционное законодательство", – подчеркнул он. Данилов напомнил, что в феврале 2019 года этот суд отменил закон о незаконном обогащении.

"Такие действия суда имеют ряд не просто негативных, а катастрофических последствий как во внутри-, так и во внешнеполитическом измерении нашей страны. Кардинальным образом меняется атмосфера отношений Украины с Евросоюзом, с нашим евроатлантическим сообществом", – отметил секретарь СНБО.

По результатам заседания было решено, что Кабинет Министров примет ряд неотложных мероприятий по временному порядку ведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также проведения специальной проверки.

Было принято решение активизировать деятельность комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины и ускорить подачу предложений по судебной реформе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что работа над законопроектом уже ведется во взаимодействии с Офисом президента.

Кроме того, в срочном порядке было собрано заседание Кабинета Министров Украины в Офисе президента.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсудят "удары" по системе борьбы с коррупцией.

Послы стран "Большой семерки" высказали обеспокоенность возможной отменой антикоррупционных реформ в Украине. "Был достигнут уже такой значительный прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое", – отметили дипломаты в совместном заявлении.