Зеленский заявил, что система электронного декларирования в Украине будет работать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроекты для возобновления работы системы электронного декларирования должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные.

Зеленский: Нужно очень детально проработать всю проблематику, которую мы, к сожалению, получили после решения КСУ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе срочного закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что система электронного декларирования будет работать, несмотря на решения Конституционного Суда. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Офиса президента.

Глава государства отметил необходимость срочной реакции на ситуацию, которая сложилась после принятия Конституционным Судом решения об антикоррупционной инфраструктуре Украины.

"Нужно очень детально проработать всю проблематику, которую мы, к сожалению, получили после решения Конституционного Суда. Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения – система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее возобновления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные", – подчеркнул Зеленский.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

29 ноября послы стран "Большой семерки" высказали обеспокоенность возможной отменой антикоррупционных реформ в Украине. "Был достигнут уже такой значительный прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое", – отметили дипломаты в совместном заявлении.