Тимошенко: Призываю коллег прекратить истерику и травлю КСУ и сосредоточиться на решении проблемы

Чтобы работа антикоррупционных органов Украины была разблокирована, необходимо принять новый законопроект, заявила лидер партии "Батьківщина", народный депутат Юлия Тимошенко.

Лидер партии "Батьківщина", народный депутат Юлия Тимошенко призвала глав фракций Верховной Рады немедленно рассмотреть новый законопроект, который позволит работать антикоррупционным органам Украины в рамках Конституции. Об этом политик написала 29 октября в своем Facebook.

"По поводу деклараций и массового "все пропало". Призываю коллег прекратить истерику и травлю КСУ и сосредоточиться на решении проблемы. "Батьківщина" всегда последовательно отстаивала европейские принципы и антикоррупционные нормы, поддерживала своими голосами все соответствующие законы, в том числе по электронному декларированию. И сейчас мы за его немедленное восстановление, но конституционным путем. Мы предлагаем всем лидерам фракций безотлагательно рассмотреть законопроект, подготовленный нашей командой, который разблокирует работу антикоррупционных органов и при этом не будет противоречить Конституции, как тот, что принимался наспех и сейчас признан неконституционным", – написала Тимошенко.

Она считает, что голосование за этот законопроект можно организовать уже в ближайший вторник.

"Представители всех фракций должны срочно собраться на консультации, чтобы уже во вторник в режиме ad hoc проголосовать этот законопроект в Верховной Раде и исправить ошибку, которую сами же депутаты и допустили, когда принимали некоторые положения закона, противоречащие Конституции Украины. Сегодня нужно действовать, а не искать виновных! И еще одно. Европейскость и преданность демократическим стандартам – это когда свою декларацию обнародовал не только потому, что этого жестко требует закон. А в первую очередь потому, что уважаешь своих избирателей и сограждан! Сейчас я публично обнародую свою декларацию и призываю всех ответственных политиков и госслужащих сделать так же!" – подчеркнула лидер партии "Батьківщина" и опубликовала ссылку на декларацию.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсудят "удары" по системе борьбы с коррупцией.

В Европейском союзе считают основанием для приостановления безвизового режима с Украиной решение КСУ об отмене ключевых полномочий НАПК, об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной.