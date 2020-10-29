Вице-премьер Стефанишина заявила, что Украина сохранит безвизовые отношения с ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в Украине есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы остановить процесс европейской и евроатлантической интеграции.

Стефанишина заявила, что курс Украины в ЕС и НАТО является окончательным и неотвратимым Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Курс Украины в ЕС и НАТО является окончательным, неотвратимым и закреплен в Конституции. Об это 29 октября заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщила пресс-служба Офиса вице-премьера в Facebook.

"Безвизу с ЕС быть! Внутри страны есть силы, заинтересованные в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины и лишить Украину безвиза. Уверяю, им это не удастся!" – написала Стефанишина.

Она отметила, что обстоятельства, при которых Конституционный Суд Украины принял решение об отмене части положений антикоррупционных законов, вызывают вопросы.

"Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения", – подчеркнула вице-премьер.

В Европейском союзе считают основанием для приостановления безвизового режима с Украиной решение КСУ об отмене ключевых полномочий НАПК, об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого к Стефанишиной. Цитаты из документа обнародовала "Европейская правда".

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсудят "удары" по системе борьбы с коррупцией.