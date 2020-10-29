В Офисе президента заявили о возможной замене судей Конституционного Суда

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Конституционный Суд Украины дискредитировал себя последними решениями, связанными с антикоррупционными законами. Он возложил ответственность за формирование нынешнего состава суда на двух предыдущих президентов Украины.

В Офисе президента Украины не исключили замену судей Конституционного Суда из-за последнего решения суда по декларированию. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Отвечая на вопрос, возможна ли замена судей КС, Подоляк ответил: "Конечно, это обязательно... Потому что даже если поменять нормативную базу работы суда, то он себя на сегодняшний день частично дискредитировал вот этими решениями. Такие решения в таком темпе и с такой мотивационной базой принимать точно нельзя".

Подоляк возложил ответственность за формирование нынешнего состава суда на двух предыдущих президентов Украины.

"Этот Конституционный Суд полностью сформирован предыдущими президентами: [Виктором] Януковичем и [Петром] Порошенко. Это по сути их Конституционный Суд. Я вообще не понимаю, когда государственные органы работают против собственного государства, как будто они не считают на два-три шага вперед. Безусловно, этот Конституционный Суд в этом составе требует максимальной трансформации и реформирования – в персональном составе прежде всего", – подчеркнул Подоляк.

"РБК-Украина" напоминает, что по украинскому законодательству судья КСУ может быть уволен в случаях окончания срока назначения; достижения им 60-летнего возраста; невозможности выполнять полномочия по состоянию здоровья; нарушения требований относительно несовместимости; нарушения присяги; вступления в законную силу обвинительного приговора в его отношении; прекращения его гражданства; признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим; подачи судьей заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсудят "удары" по системе борьбы с коррупцией.

Послы стран "Большой семерки" высказали обеспокоенность возможной отменой антикоррупционных реформ в Украине. "Был достигнут уже такой значительный прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое", – отметили дипломаты в совместном заявлении.