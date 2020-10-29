Зеленский: Нельзя допустить, чтобы враги Украины использовали решение КСУ для дискредитации нашей страны за рубежом

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правоохранительным органам с просьбой установить все детали принятия Конституционным Судом решений об электронном декларировании.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе срочного закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил о недопустимости того, чтобы враги Украины использовали решение Конституционного Суда по электронному декларированию для дискредитации страны за рубежом. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Дело не только в этом решении, но и вообще в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороне нашего государства. Мы должны не допустить ни того, что эту проблему начнет решать улица по своему усмотрению, ни того, что это или какое-то другое решение Конституционного Суда будет использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что лишение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции его основных функций и отмена уголовной ответственности за сознательное нарушение требований законодательства при декларировании никогда не будут восприняты ни украинским обществом, ни европейскими партнерами Украины.

Зеленский призвал членов СНБО разработать конкретные механизмы для решения сложившейся проблемы.

"Главные вопросы. Почему вообще появилось данное решение Конституционного Суда Украины? Какие мотивации видим в этом решении мы? Какая законодательная база попала под решение Конституционного Суда и почему именно?" – сказал глава государства.

Также президент обратился к правоохранительным органам с просьбой установить все детали принятия Конституционным Судом решений об электронном декларировании.

По словам Зеленского, система электронного декларирования будет работать, несмотря на решения КСУ.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

29 ноября послы стран "Большой семерки" высказали обеспокоенность возможной отменой антикоррупционных реформ в Украине. "Был достигнут уже такой значительный прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое", – отметили дипломаты в совместном заявлении.