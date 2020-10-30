Судьи КСУ зарегистрировали представление по антикоррупционной реформе на следующий день после вызова в НАПК – Новиков

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что 4 августа двух судей Конституционного Суда вызвали в НАПК, чтобы вручить протоколы. А 5 августа они зарегистрировали конституционное представление об отмене статей, по которым их вызвали.

Конституционный Суд зарегистрировал представление об антикоррупционной реформе на следующий день после вызова судей Владимира Мойсика и Игоря Слиденко в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для вручения административных протоколов. Об этом 29 октября рассказал изданию "Бабель" глава НАПК Александр Новиков.

"4 августа Мойсика и Слиденко вызвали в НАПК, чтобы вручить протоколы. А 5 августа они зарегистрировали конституционное представление об отмене статей, по которым их вызвали. И Слиденко стал докладчиком по делу об отмене статьи, по которой его вызвали", – заявил Новиков.

По его мнению, бенефициаром этого процесса также является и судья Сергей Головатый, в отношении которого в августе НАПК начало проверку.

Глава ведомства заявил, что Головатый получает зарплату более 250 тыс. грн в месяц, а в целом получил более 4 млн грн, но задекларировал только 800 тыс.

Головатый заявлял, что не поддержал решение КСУ. Новиков считает, что таким образом тот пытается скрыть свои действия.

"Мне кажется, это искупление за то, что фактически он не допустил представителей президента и Верховной Рады на заседание Конституционного Суда – он председательствовал на том заседании, на котором КСУ закрыл это рассмотрение от общества (перешел из устного в письменное производство). Это он обеспечил, что суд так быстро за два месяца принял решение, тогда как другие конституционные представления лежат там по пять-шесть лет", – добавил он.

Глава НАПК отметил, что нашли признаки уголовного нарушения и у судьи Мойсика.

"Он подделал решение о предоставлении земельного участка, чтобы обосновать недостоверность в декларации. Нам городской совет дал одно решение, а он – совсем другие, поддельные решения. Кстати, по этой статье есть возможность привлечь его к ответственности и сейчас, она конституционная", – добавил Новиков.

27 октября 2020 года КС отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

В ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности судопроизводства в КСУ.