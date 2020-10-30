Нардеп Юрчишин подал в Офис генпрокурора заявление против судей КСУ

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что в действиях судей Конституционного Суда Украины, которые отменили часть положений антикоррупционных законов, присутствуют признаки насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Юрчишин: Судьи не имели права лишать Нацагентство по предотвращению коррупции доступа к реестрам Фото: Ярослав Юрчишин / Facebook

Нардеп от фракции партии "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил, что подал в Офис генерального прокурора заявление о преступлениях, совершенных судьями Конституционного Суда. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В действиях судей Конституционного Суда Украины усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, а именно действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. Они заключаются в превышении КСУ своих конституционных полномочий путем взятия на себя функций парламента и органов исполнительной власти", – отметил Юрчишин.

Он подчеркнул, что судьи не имели права лишать Нацагентство по предотвращению коррупции доступа к реестрам, права урегулировать конфликт интересов, вести учет деклараций и тому подобное. Этим решением судьи поставили под угрозу назначение должностных лиц и установление результатов местных выборов, поскольку невозможно будет провести спецпроверку НАПК, без которой назначение не происходит.

"Более того, КСУ не имел права устанавливать, что является преступлением (а он пишет об отсутствии общественной опасности в недостоверном декларировании), поскольку это исключительные полномочия парламента", – отметил нардеп.

Также суд принял решение по статьям, которых не было в представлении, чем нарушил Конституцию.

За такие нарушения судьям грозит лишение свободы от пяти до 10 лет с конфискацией имущества, добавил Юрчишин.

27 октября 2020 года КС отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентствао по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

В ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности судопроизводства в КСУ.