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Стефанчук: Вопрос Конституционного Суда должен решаться быстро и за рамками судебной реформы

Конституционный Суд не является органом системы судопроизводства, потому его нельзя реформировать в рамках судебной реформы, заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

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Стефанчук: Вопрос КС должен рассматриваться отдельно
Стефанчук: Вопрос КС должен рассматриваться отдельно
Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

Реформа Конституционного Суда Украины должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы страны, поскольку КС является не органом системы судопроизводства, а высшим гарантом верховенства Конституции. Об этом сегодня в ходе экстренного заседания Совета безопасности и обороны заявил представитель президента в парламенте, первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет "Интерфакс-Украина".

"Конституционный Суд – это не орган системы судопроизводства. У него из судопроизводства есть только название "суд". И поэтому нам нужно понимать, что в реформу судебной системы мы вряд ли можем "закатать" реформу Конституционного Суда Украины. Поэтому вопрос КС должен рассматриваться отдельно, внеблоково, потому что это орган, который является высшим гарантом верховенства Конституции в Украине", – отметил Стефанчук.

Он сказал, что выступает за судебную реформу, "но вопрос Конституционного Суда должен решаться быстро и за рамками этой судебной реформы".

В 2014 году в Украине была начата судебная реформа. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пятый президент Петр Порошенко говорил, что его каденции не хватило, чтобы завершить судебную реформу, и менее всего она коснулась судов первой инстанции.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управленияПредусмотрены сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Автор документа Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

22 июня 2020 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судебной реформе.

Вопрос о реформировании Конституционного Суда возник после того, как 27 октября он отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Теги: Конституционный Суд, судебная реформа, реформа, Руслан Стефанчук
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