"Произошел коллапс". В НАПК заявили, что решение КСУ приостановило назначения в госорганы

Конституционный Суд Украины лишил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции доступа к государственным реестрам, но оставил процедуру специальной проверки перед назначением на государственную должность.

НАПК в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций Фото: depositphotos.com

Решение Конституционного Суда Украины привело к коллапсу системы, когда ни одно новое назначение на должность не может состояться. Об этом 29 октября сообщил "Громадському радіо" заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Роман Сухоставец.

По его словам, перед назначением на государственную должность есть процедура специальной проверки НАПК. Он отметил, что специальная процедура осталась, но КСУ отменил статью 12, которая регулировала вопросы возможности предоставления доступа к различным базам данных и реестров, благодаря которым НАПК проводило спецпроверку.

"Если чиновник впервые идет на госслужбу, он подает кандидатскую декларацию, если не впервые, НАПК изучает его предыдущие декларации. Инструментом для этого были базы данных и реестры, к которым агентство имело доступ. Решение КСУ перечеркнуло наш доступ к ним. Сейчас мы даже не можем направить письменный запрос тем или иным органам, чтобы взять информацию о человеке, которая нужна для проведения специальной проверки", – рассказал он.

Сухоставец пояснил, что без заключения НАПК нельзя назначить человека на должность по закону, поскольку процедура проверки является обязательной.

"На самом деле произошел коллапс, ни одно назначение не может произойти", – заявил он.

Категории должностей, по которым должны проводить спецпроверки, – это госслужащие категории А и В, судьи, прокуроры, следователи, председатели ОГА, РГА и их заместители, руководители госпредприятий, часть людей – победителей местных выборов, отметил Сухоставец.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

В ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 октября Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности судопроизводства в КСУ.