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Угроза безвизу из-за решения КСУ, срочное заседание СНБО, нападение во Франции. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 29 октября.

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Вокруг решения КСУ разгорелся скандал
Вокруг решения КСУ разгорелся скандал
Фото: EPA

В НАПК заявили, что КСУ заблокировал назначение победителей местных выборов

Конституционный Суд Украины своим решением от 27 октября фактически заблокировал назначение победителей местных выборов на выборные должности, заявили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. В Нацагентстве пояснили, что КСУ лишил их доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов.

Срочное закрытое заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины для определения мер "неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны".

На заседании он заявил, что система электронного декларирования будет работать, несмотря на решения Конституционного Суда, который отменил ряд норм антикоррупционного законодательства. Также, по словам президента, недопустимо, чтобы враги Украины использовали решение Конституционного Суда для дискредитации страны за рубежом.

Глава государства также предложил неотложно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства.

Угроза безвизу

Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной, которое опубликовала "Европейская правда", заявил, что в Европейском союзе считают основанием для приостановки безвизового режима с Украиной решение Конституционного Суда Украины об отмене ключевых полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Стефанишина отметила, что письмо не предназначалось для общественности. Она подчеркнула, что в нем высказана не позиция ЕС, а сигналы посла. Позже она выразила уверенность, что ЕС сохранит безвиз с Украиной.

Реестр деклараций откроют, несмотря на решение КСУ

Кабинет Министров Украины решил возобновить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 

Нападение во Франции

Утром 29 октября в Ницце неизвестный напал на прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали. Также произошел инцидент в Авиньоне. Изначально сообщалось, что вооруженный мужчина угрожал прохожим, выкрикивая "Аллах акбар". Его застрелили. Позже в полиции исключили вероятность теракта и заявили, что мужчина не делал никаких религиозных заявлений и вообще не имел отношения к исламу. Прокурор подчеркнул, что нападавший находился на лечении у психиатра.

Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана. Власти Франции заявили о введении самой высокой степени террористической угрозы.

Теги: Франция, Конституционный Суд, СНБО, безвизовый режим, декларация, Владимир Зеленский, Ницца, КСУ, Евросоюз, НАПК, Николай Точицкий, декларирование, электронное декларирование, Ольга Стефанишина
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