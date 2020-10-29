Во Франции объявили самую высокую степень террористической угрозы

После двух нападений во французских городах Ницца и Авиньон и задержания вооруженного ножом мужчины в Лионе премьер-министр страны Жан Кастекс заявил о введении в действие плана по противодействию терроризму на уровне "Экстренная атака".

Во Франции после сегодяшних нападений в Ницце и Авиньоне объявили самую высокую степень террористической угрозы. Об этом, выступая перед депутатами Национального собрания, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс. Фрагмент выступления обнародовал телеканал LCP в своем Twitter.

Премьер подчеркнул, что в действие введен план по противодействию терроризму на уровне "Экстренная атака".

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", – отметил Кастекс.

Он добавил, что утром 30 октября президент Франции Эммануэль Макрон созовет Совет безопасности.

Attentat à #Nice : "La réponse du gouvernement sera ferme, implacable et immédiate", dit @JeanCASTEX, qui a décidé de porter le plan Vigipirate "au niveau 'urgence attentat' sur l'ensemble du territoire national". #DirectAN pic.twitter.com/9NtgXjU2VA — LCP (@LCP) October 29, 2020

Утром 29 октября в Ницце неизвестный напал на прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали.

Позже стало известно, что в другом городе Франции – Авиньоне – мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим, выкрикивая "Аллах акбар". По данным СМИ, его при задержании застрелили полицейские.

Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана.

Нападения произошли почти через две недели после убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".