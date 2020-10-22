Во Франции попрощались с убитым профессором истории. Фоторепортаж

Вчера 23.11

Чтобы опознать свою жертву, чеченец Абдуллах Анзоров обратился за помощью к двум учащимся школы, где преподавал учитель Самуэль Пати. За деньги они показали мужчину, которого Анзоров убил и обезглавил через несколько часов.