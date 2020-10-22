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Во Франции попрощались с убитым профессором истории. Фоторепортаж

Сегодня 22.24
Вечером 21 октября в Париже прошла церемония прощания с убитым школьным учителем Самюэлем Пати, который был убит и обезглавлен чеченским подростком Абдуллахом Анзоровым. Фото обнародовало агентство ЕРА. Траурная церемония состоялась во дворе Сорбонны в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает радиостанция RFI. В ней приняли участие близкие убитого и школьники столичного региона Иль-де-Франс. Сотни человек смотрели трансляцию возле Сорбонны. "Почему же Самюэля Пати убили? Вечером в пятницу я верил в случайное безумие, в абсурдный произвол. Еще одна жертва беспричинного терроризма. В конце концов, он не был главной мишенью. Он не был врагом религии, которой они пользуются. Он читал Коран и уважал своих учеников, независимо от их убеждений. Он интересовался мусульманской цивилизацией... Нет, напротив, Самюэль Пати был убит именно за все это, потому что он олицетворял республику, которая каждый день заново рождается в классах. Самюэля Пати убили, потому что исламисты хотят наше будущее и знают, что с такими тихими героями, как он, они его не получат", – сказал на церемонии Макрон. RFI пишет, что пятилетний сын Пати получит статус "опекаемого нацией", который предоставляют детям, чьи родители были ранены или погибли на войне или при террористических актах.
Теги: ислам, Франция, терроризм, убийство, Париж, школьники, прощание, церемония
 

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