Убийство учителя во Франции. Соучастниками убийцы, вероятно, стали два школьника

Чтобы опознать свою жертву, чеченец Абдуллах Анзоров обратился за помощью к двум учащимся школы, где преподавал учитель Самуэль Пати. За деньги они показали мужчину, которого Анзоров убил и обезглавил через несколько часов.

Во Франции после убийства учителя истории и географии Самюэля Пати полиция выясняет роль в преступлении двух школьников, которые помогли убийце опознать преподавателя. Об этом сегодня сообщил глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар, сообщает RTL.

Он пояснил, что нападавший знал имя преподавателя, но не мог опознать жертву. Идентификация преподавателя стала возможной благодаря помощи двух несовершеннолетних, которых сейчас подозревают в "соучастии в убийстве, совершенном по террористическим мотивам".

Подойдя к колледжу около 14.00, Абдуллах Анзоров пытался опознать свою будущую жертву. Он подошел к одному из учащихся и предложил сумму вознаграждения примерно в €300–350, отметил Рикар.

Анзоров сказал, что хочет снять на видео извинения учителя за показ карикатур на пророка Мухаммеда.

В итоге вознаграждение получили два учащихся школы.

По данным радиостанции RFI, сейчас расследование ведется в отношении семи человек. Среди них два подростка 14 и 15 лет.

Профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Пати убили и обезглавили вечером 16 октября. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. По имеющейся информации, это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения. Как писала Le Figaro, профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Один из родителей рассказал Le Parisien, что преподаватель перед тем, как показать рисунок, предложил всем желающим покинуть аудиторию.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "характерным исламистским террористическим актом".

Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После убийства профессора правительство Франции планирует выслать из страны 231 иностранца, которые склонны к экстремизму.

Орден Почетного легиона был учрежден императором Франции Наполеоном Бонапартом в 1802 году, является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.