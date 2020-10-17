Убийство учителя в пригороде Парижа. СМИ назвали имя подозреваемого

Подозреваемый в убийстве учителя истории 18-летний уроженец Москвы получил 10-летний вид на жительство во Франции, пишет Le Parisien.

В убийстве учителя колледжа в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин подозревают 18-летнего уроженца Москвы чеченского происхождения Абдуллу А. Об этом, ссылаясь на источники, сообщила французская газета Le Parisien.

По информации издания, во Франции Абдулла А. находился на правах беженца, около полугода назад он получил 10-летний вид на жительство.

Le Parisien отмечает, что в рамках расследования правоохранители задержали девять человек: четверых родственников Абдуллы А., в том числе родителей и несовершеннолетнего брата (полиция выясняет, знали ли они о планах подозреваемого совершить преступление); отца другого ученика того же колледжа и его друга (мужчина также выражал недовольство убитым учителем); еще о троих задержанных никаких данных нет. В рамках расследования преступления, связанного с терроризмом, правоохранители имеют право проводить следственные действия в течение 96 часов без предъявления обвинения, пишет газета.

Профессор истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин был убит и обезглавлен вечером 16 октября. Подозреваемый в совершении преступления был убит при задержании. По имеющейся информации, это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения. Как писала Le Figaro, профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Один из родителей рассказал Le Parisien, что преподаватель перед тем, как показать рисунок, предложил всем желающим покинуть аудиторию.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "характерным исламистским террористическим актом".