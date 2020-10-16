В пригороде Франции мужчина обезглавил профессора истории, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда

По данным телеканала BFM TV, мужчина, который сегодня вечером обезглавил профессора истории в одном из пригородов Парижа – 18-летний уроженец Москвы.

Сегодня вечером в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин было обнаружено обезглавленное тело мужчины – погибшим оказался профессор истории местного колледжа. О этом сообщает Le Figaro.

Трагедия произошла рядом со зданием учебного заведения.

Полиция приехала на место происшествия после сообщений о подозрительном человеке с ножом. Полицейские обнаружили обезглавленное тело мужчины, а затем самого подозреваемого. Он начал угрожать им ножом, полиция в ответ открыла огонь, опасаясь, что на нем может надет жилет со взрывчаткой.

По данным издания, незадолго до смерти преподаватель рассказывал своим ученикам на уроке о свободе слова и ее связи с рисованием карикатур на пророка Мухаммеда.

По данным телеканала BFM TV, Нападавшим был 18-летний мужчина, уроженец Москвы. Он напал на свою жертву с криками "Аллах Акбар".

На место происшествия приехал президент Франции Эммануэль Макрон.

К расследованию инцидента подключились антитеррористический отдел национальной полиции и внутренняя разведка.