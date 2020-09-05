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МИД Ирана осудил переиздание карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo

Неуважение к божественным пророкам неприемлемо, заявили в министерстве иностранных дел Ирана после публикации в сатирическом журнале Charlie Hebdo серии карикатур на исламского пророка Мухаммеда.

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Charlie Hebdo опубликовал карикатуры с изображением пророка Мухаммеда, которые уже печатались в журнале с 2006-го по 2012 год
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры с изображением пророка Мухаммеда, которые уже печатались в журнале с 2006-го по 2012 год
Фото: EPA

В МИД Ирана назвали повторную публикацию карикатур с изображением пророка Мухаммеда французским еженедельником Charlie Hebdo провокационным шагом и оскорблением исламских ценностей, об этом сообщила пресс-служба ведомства 4 сентября.

Представитель МИД Саид Хатибзаде осудил французский журнал. Он заявил, что "любое оскорбление и неуважение к пророку Мухаммеду и другим божественным пророкам неприемлемо".

7 января 2015 года братья Куаши ворвались в здание редакции Charlie Hebdo в Париже и открыли огонь. В результате погибли 12 человек, среди которых 10 сотрудников редакции, телохранитель главного редактора и полицейский. Еще 11 человек получили ранения.

Саид и Шериф Куаши были убиты во время спецоперации 9 января 2015 года. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов уничтожили их сообщника Амеди Кулибали, который 8–9 января убил пятерых человек, включая полицейскую.

Боевики заявляли о своей связи с террористическими организациями "Исламское государство" и "Аль-Каида".

С 2015 года Charlie Hebdo не публиковал рисунки с изображением Мухаммеда.

2 сентября Charlie Hebdo опубликовал карикатуры с изображением пророка Мухаммеда, которые уже печатались в журнале с 2006-го по 2012 год. Как заявляли террористы, выход подобных рисунков стал поводом к нападению на редакцию и убийству художников и журналистов.

Как отмечал France24, выход специального номера приурочен к возобновлению судебного процесса над 15 обвиняемыми в пособничестве братьям Саиду и Шерифу Куаши, совершившим нападение на редакцию.

Теги: Иран, теракт, ислам, Франция, Париж, Charlie Hebdo, суды, пророк Мухаммед, карикатура, журнал
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